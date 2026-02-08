أحمد أموي: الحصيلة الجمركية ارتفعت بنسبة 46.6%؜ بحساب ختامى 2024/25

كشف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك عن ارتفاع الحصيلة الجمركية بنسبة 46.6%؜ خلال العام المالي 24-25 بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة.

وتابع إن المصلحة تعزز من استخدام الحوكمة والميكنة مما ساعد في تقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان لمناقشة حساب ختامى 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية الاتصال السياسي.

واستعرض أحمد أموى الحساب الختامى لمصلحة الجمارك للعام 2024/2025 كما قدم عبد الله شحاتة عرضا تفصيليا لأداء مصلحة الجمارك خلال الاجتماع.