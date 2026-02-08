رئيس الضرائب العقارية: تقديرات بند الاستثمارات في الموازنة الجديدة مليار و200 مليون جنيه

قال أحمد حسين الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات الخاصة، ببند الاستثمارات في الموازنةالجديدة تقدر بمليار و 200 مليون جنيه.

وقال رئيس المصلحة ، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية للعام المالي 24_25، إن الحصيلة المتوقعة للتعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة العقارية على المساكن المبنية يصل إلى 20 مليار جنيه.

يشار إلى تعديلات قانون الضريبة العقارية تضمنت رفع حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية سنوية 100 ألف جنيه بما يعادل قيمة سوقية تصل لنحو 8 ملايين جنيه وفقا لما انتهى اليه مجلس الشيوخ.

ولفت إلى تحول مصلحة الضرائب للاعتماد على الميكنة استجابة التوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وكشف عن إعداد المصلحة لحملة إعلانية من المقرر أن تبث خلال شهر رمضان حتى يتم التحول الكامل للميكنة داخل المصلحة

وكشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب ، عن إطلاق موبايل ابليكشن لسداد ضريبة التصرفات العقارية مدعوما بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أي حالات تلاعب بقيمة الضريبة، موضحة انه يمكن المواطن من السداد والحصول علي المخالصة عبر التطبيق.

وأكدت رئيسة المصلحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب ٢٤-25، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي طرحتها المصلحة حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، للوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة.

وأكدت ارتفاع نسب الالتزام الطوعي لتقديم الاقرارات الضريبية عقب الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية استهدفت دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، ودعم مجتمع الأعمال.