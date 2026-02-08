قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
حماس تجدد تمسكها بسلاحها: الوسطاء تفهموا موقفنا.. والخطر يأتي من إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الضرائب العقارية: تقديرات بند الاستثمارات في الموازنة الجديدة مليار و200 مليون جنيه

اجتماع خطة النواب
اجتماع خطة النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال أحمد حسين الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات الخاصة، ببند الاستثمارات في الموازنةالجديدة تقدر بمليار و 200 مليون جنيه.

وقال رئيس المصلحة ، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية للعام المالي 24_25، إن الحصيلة المتوقعة للتعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة العقارية على المساكن المبنية  يصل إلى 20 مليار جنيه.

يشار إلى  تعديلات قانون الضريبة العقارية تضمنت رفع حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية سنوية 100 ألف جنيه بما يعادل قيمة سوقية تصل لنحو 8 ملايين جنيه وفقا لما انتهى اليه مجلس الشيوخ.

ولفت إلى  تحول مصلحة الضرائب للاعتماد على الميكنة استجابة التوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وكشف عن إعداد المصلحة لحملة إعلانية من المقرر أن تبث  خلال شهر رمضان حتى يتم التحول الكامل للميكنة داخل المصلحة

وكشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب ، عن إطلاق  موبايل ابليكشن لسداد ضريبة التصرفات العقارية مدعوما بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أي حالات تلاعب بقيمة الضريبة، موضحة انه يمكن المواطن من السداد والحصول علي المخالصة عبر التطبيق.

وأكدت رئيسة المصلحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب ٢٤-25، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي طرحتها المصلحة حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، للوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة.

وأكدت ارتفاع نسب الالتزام الطوعي لتقديم الاقرارات الضريبية عقب الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية استهدفت دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، ودعم مجتمع الأعمال.

أحمد حسين الصادق مصلحة الضرائب العقارية الموازنة الجديدة لجنة الخطة والموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

حلول

حلول منزلية ذكية تعزز كفاءة الاستخدام وتواكب احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

حاسوب يشعل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت

بدون إنترنت| حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاته

هافال جوليون موديل 2026

سعر هافال جوليون 2026 في السعودية | صور

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد