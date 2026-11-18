تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب بعربة لبيع الكبدة أمام كلية الخدمة الاجتماعية بمنطقة حي الجامعة وذلك إثر تسرب غاز دون وقوع أي إصابات بشرية.



تسرب غاز وراء اندلاع الحريق

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل عربة لبيع الكبدة أمام كلية الخدمة الاجتماعية بحي الجامعة وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث.



الحماية المدنية تنتقل إلى موقع البلاغ

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة في محيط الواقعة.

عدم وقوع إصابات بشرية

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق.