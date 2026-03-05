تحرك سريع عقب جولة محافظ أسوان بمكتب بريد الجعافرة .. تعرف عليه

أكد الدكتور أحمد صلاح مدير عام بريد أسوان أنه تم تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى مع الموقف ، حيث تم الدفع بمجموعات عمل متخصصة برئاسة مسئول دعم المراكز البريدية لإعادة الإنضباط الكامل لسير العمل داخل المكتب ، مع التشديد على الإلتزام بالمعايير المهنية فى حسن التعامل مع المواطنين ، وترسيخ ثقافة الإحترام وحسن الإستقبال ، فضلاً عن التعميم بهذه الإجراءات على جميع مكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء تحرك فرع الهيئة القومية للبريد بأسوان سريعاً وحاسماً عقب الجولة المفاجئة التى قام بها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان داخل مكتب بريد الجعافرة ، والتى رصد خلالها بعض الملاحظات المتعلقة بسوء معاملة المترددين على المكتب .

جهود متنوعة

كما تم توفير المقاعد الحضارية اللازمة لراحة المواطنين ، وخاصة كبار السن بما ساهم فى تخفيف أى معاناة أو مشقة عنهم أثناء حصولهم على الخدمات البريدية المختلفة ، إلى جانب تنظيم حركة العمل داخل المكتب لضمان سرعة إنهاء المعاملات فى أقل وقت ممكن ، وفى نفس الوقت تم تكليف شركة الصيانة المختصة لإصلاح ماكينة ( ATM ) الملحقة بالمكتب لتشغيلها بشكل منتظم .

وشددت مديرية البريد على أن خدمة المواطن تأتى فى مقدمة الأولويات ، وأنه لن يتم التهاون مع أى تقصير يمس كرامة المواطنين أو جودة الخدمات ، وتم التأكيد كذلك على إستمرار المتابعة والتقييم الدورى لضمان تقديم خدمة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة .