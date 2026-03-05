قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك سريع عقب جولة محافظ أسوان بمكتب بريد الجعافرة .. تعرف عليه

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور أحمد صلاح مدير عام بريد أسوان أنه تم تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى مع الموقف ، حيث تم الدفع بمجموعات عمل متخصصة برئاسة مسئول دعم المراكز البريدية لإعادة الإنضباط الكامل لسير العمل داخل المكتب ، مع التشديد على الإلتزام بالمعايير المهنية فى حسن التعامل مع المواطنين ، وترسيخ ثقافة الإحترام وحسن الإستقبال ، فضلاً عن التعميم بهذه الإجراءات على جميع مكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء تحرك فرع الهيئة القومية للبريد بأسوان سريعاً وحاسماً عقب الجولة المفاجئة التى قام بها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان داخل مكتب بريد الجعافرة ، والتى رصد خلالها بعض الملاحظات المتعلقة بسوء معاملة المترددين على المكتب .

جهود متنوعة

كما تم توفير المقاعد الحضارية اللازمة لراحة المواطنين ، وخاصة كبار السن بما ساهم فى تخفيف أى معاناة أو مشقة عنهم أثناء حصولهم على الخدمات البريدية المختلفة ، إلى جانب تنظيم حركة العمل داخل المكتب لضمان سرعة إنهاء المعاملات فى أقل وقت ممكن ، وفى نفس الوقت تم تكليف شركة الصيانة المختصة لإصلاح ماكينة ( ATM ) الملحقة بالمكتب لتشغيلها بشكل منتظم .

وشددت مديرية البريد على أن خدمة المواطن تأتى فى مقدمة الأولويات ، وأنه لن يتم التهاون مع أى تقصير يمس كرامة المواطنين أو جودة الخدمات ، وتم التأكيد كذلك على إستمرار المتابعة والتقييم الدورى لضمان تقديم خدمة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

النجمة نور إيهاب

نور إيهاب تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا.. فيديو

مسلسل اللون الأزرق

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

مسلسل مولانا

مسلسل «مولانا» الحلقة 17.. نور علي تشعل صراع الحب والسر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد