حملات لإزالة الإشغالات ومنع الأنشطة المسببة للتلوث الضوئى بنطاق مركز ومدينة أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين، واحترام الجميع بمن فيهم أى مواطنين مخالفين، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون.

وقام محمد ربيع، نائب رئيس المدينة، بقيادة حملة لإزالة الإشغالات ومنع التعدى على حرم الطريق العام بحى غرب، حيث تم تم رفع ومصادرة 18 حالة إشغال بشارع أبطال التحرير وممر مبنى فندق أكتوبر “دار الشباب سابقاً”.

أما فى مجال منع ممارسة الأنشطة التي تسبب تلوثا ضوئيا وإزعاجا للمواطنين وسط الكتلة السكنية والتى تعمل بدون ترخيص، فقد تم غلق وتشميع 7 ورش تصليح موتوسيكلات بمنطقة العنانى وسط المدينة.