قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات ومنع الأنشطة المسببة للتلوث الضوئى بنطاق مركز ومدينة أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين، واحترام الجميع بمن فيهم أى مواطنين مخالفين، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون.

 

وقام محمد ربيع، نائب رئيس المدينة، بقيادة حملة لإزالة الإشغالات ومنع التعدى على حرم الطريق العام بحى غرب، حيث تم تم رفع ومصادرة 18 حالة إشغال بشارع أبطال التحرير وممر مبنى فندق أكتوبر “دار الشباب سابقاً”.

أما فى مجال منع ممارسة الأنشطة التي تسبب تلوثا ضوئيا وإزعاجا للمواطنين وسط الكتلة السكنية والتى تعمل بدون ترخيص، فقد تم غلق وتشميع 7 ورش تصليح موتوسيكلات بمنطقة العنانى وسط المدينة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد