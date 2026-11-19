حقق منتخب قطر تحت 17 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره البنمي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

قطر تصعق بنما بثنائية قاتلة في الدقائق الأخيرة بافتتاح مشوارها بمونديال الناشئين

وسجل الهدفين طه ناصر (90+1) وعبد الله ندياي (90+5).

وانتظر المنتخب القطري حتى الدقائق الأخيرة لحسم المواجهة، بعدما ظل التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة اللقاء طوال الوقت الأصلي، في ظل محاولات متبادلة من المنتخبين للوصول إلى الشباك.

ونجح طه ناصر في فك شفرة الدفاع البنمي، بعدما سجل الهدف الأول لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1، قبل أن يضيف البديل عبد الله ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسموا النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، حصد منتخب قطر أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، ليبدأ مشاركته بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل استكمال منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي مصر واليونان.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب القطري مشواره في البطولة بطموح المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.