رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، مشروع القرار المعنون "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بأغلبية ساحقة بلغت 162 دولة لصالح القرار، مقابل 8 دول عارضته، وامتناع 8 دول عن التصويت.

وأكدت الوزارة - في بيان، مساء اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا التصويت يجدد الإجماع الدولي على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت وغير قابل للتصرف، وأن تجسيده لا يمكن أن يبقى مؤجلا إلى أجل غير مسمى أو خاضعا لإرادة القوة القائمة بالاحتلال.

وشددت الوزارة على أن حق تقرير المصير لا ينفصل عن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على أرضها، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورأت الوزارة أن التحدي اليوم لم يعد في إعادة تأكيد هذا الحق، بل في تنفيذه وحمايته. فاستمرار الاستيطان والضم والتهجير القسري والإرهاب الاستيطاني والاستيلاء على الأرض يشكل اعتداء مباشرا على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، ويقوض الأساس المادي والسياسي لحل الدولتين.

وأكدت أن على الدول ترجمة مواقفها وتصويتها إلى ممارسة دولية منسجمة مع القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، واتخاذ خطوات عملية لحماية الأرض الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين وحقوق شعبها، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.

واعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشئون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة او التفاوض.

وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وصوتت 162 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 8 دول فقط ضد القرار وهي إسرائيل، والولايات المتحدة، والأرجنتين، والبراجواي، وميكرونيزيا، ونارو بابوا، وغينيا الجديدة، وبالاو، كما امتنعت 8 دول عن التصويت.

وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال الاسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وإرهاب المستوطنين.

كما جدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الابادة في قطاع غزة واستمرار ادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة.

وجدد شكره للدول التي صوتت لصالح القرار ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انهائه بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير، كسبيل وحيد نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ف ع/ أ د ه