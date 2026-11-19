قال الشيخ السيد الإدريسي، شيخ مشايخ الطريقة الأحمدية الإدريسية ورئيس لجنة فض المنازعات باتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع التنقيب عن الذهب تمثل انفراجة كبيرة للمشكلات المرتبطة بالذهب والأمن في أسوان، وكذلك في محافظات قنا والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن التداعيات الأمنية الناتجة عن هذه المشكلات امتدت إلى مناطق مختلفة داخل تلك المحافظات.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة ستقضي على أذرع المخالفات الأمنية، بما يسهم في حقن الدماء، كما ستفتح أبواب الخير وتحقق تنمية مستدامة لأبناء محافظة أسوان.

وأوضح أن نشاط التنقيب عن الذهب بدأ في نطاق عدد من المناطق منذ سنوات قريبة، وانتشر في دول ومناطق محيطة بمصر، منها السودان ومالي وأجزاء من ليبيا، قبل أن ينتقل إلى مصر خلال فترات قريبة، مشيراً إلى أن انتقال هذا النشاط صاحبه عدد من التداعيات والمشكلات.

وأشار إلى أن بعض العاملين في هذا المجال بدأوا العمل من خلال شراكات مع شركة شلاتين، بعدما انتشر التنقيب عن الذهب، إلا أن جزءاً كبيراً من الثروات كان يتعرض للنهب والخروج من مصر، بسبب ممارسة النشاط دون تقنين أو العمل من خلال قنوات شرعية، الأمر الذي جعل العاملين لا يعرفون الجهات التي يمكنهم تسليم الذهب إليها، فيحصل عليه أشخاص آخرون، بما أدى إلى أزمات تتعلق بنهب ثروات مصر وعدم الاستفادة منها.

وأكد أن مبادرة الرئيس لتقنين أوضاع التنقيب ستضع كل العاملين في مجال الذهب تحت مظلة الدولة وقوانينها وتشريعاتها، بما يتيح لهم العمل بصورة قانونية من أجل كسب أرزاقهم، ويحول دون اضطرارهم إلى التعامل مع دوائر إجرامية، أو تسليم الذهب إلى جهات خارج المؤسسات الرسمية للدولة، معتبراً أن ذلك يمثل خيانة للدولة وثرواتها.

وأعرب الإدريسي عن ثقته في قدرة جهاز مستقبل مصر على إدارة ملف الذهب وتحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن خطوات الجهاز سريعة ومبهرة ومشرقة، وفق وصفه، من خلال المشروعات التي نفذها في جنوب مصر، وخاصة في غرب كوم أمبو.