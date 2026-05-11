ماذا يحدث عند تناول زبدة الفول السوداني؟

تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وعند تناولها باعتدال يمكن أن تقدم فوائد متعددة للجسم، لكنها قد تسبب بعض الأضرار أيضا في حالات معينة.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني

تمنح الجسم شعورا بالشبع لفترة طويلة بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية.

تساعد في تعزيز صحة القلب لاحتوائها على الدهون غير المشبعة.

تمد الجسم بالطاقة، لذلك يفضلها الرياضيون والأشخاص كثيرو الحركة.

تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين E.

قد تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.



ماذا يحدث عند الإفراط في تناولها؟

زيادة الوزن بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة.

ارتفاع نسبة السكر أو الدهون في الجسم إذا كانت الأنواع المصنعة تحتوي على سكر وزيوت مضافة.

اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

قد تسبب حساسية خطيرة لمن يعانون من حساسية الفول السوداني.



أفضل طريقة لتناولها

يفضل اختيار الأنواع الطبيعية الخالية من السكر والزيوت المهدرجة، مع تناول كمية معتدلة تتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين يوميا ضمن نظام غذائي متوازن.