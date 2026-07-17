إعداد كوادر طبية مؤهلة.. افتتاح كلية طب الأزهر بنين بدمياط الجديدة

افتتح الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر كلية طب بنين بجامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وشهد الافتتاح تقديم عرض حول مشروع الكلية التى تقع على مساحة ٧.٩٠٠ متر مربع ، حيث يضم المبنى ١٩ معمل مجهز بأحدث الوسائل التعليمية والتدريبية بالإضافة إلى ٤ مدرجات دراسية تتسع لنحو ٢٨٠ طالب لكل مدرج كما تحتوي الكلية على معمل للمهارات الطبية بسعة ٨٠ طالب وذلك لدعم التدريب العلمى وتنمية المهارات الاكلينيكية إلى جانب مكتبة مركزية ومكتبة إلكترونية، علاوة على ما يشمله المبنى من خدمات ككافيتريا وصالة العاب رياضية ، حيث تساهم كل الامكانات في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأكد محافظ دمياط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة الأزهر في إعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن افتتاح الكلية يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم الطبي بالمحافظة ويعزز من مكانة دمياط كمركز تعليمي متميز.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الأزهر عن تقديره لمحافظ دمياط على دعمه المستمر لمشروعات الجامعة، مؤكدًا أن الكلية تأتي ضمن خطة الجامعة للتوسع في الكليات الطبية وتقديم تعليم جامعي يواكب التطورات العلمية.