ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة «YM TRUTH»

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة (YM TRUTH) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم ليبريا و القادمة من سنغافورة والتي تراكت على أرصفة محطة حاويات دمياط ويبلغ طولها 332 م وعرضها 48 م و بغاطس 15.80 م .

و هو ما يعكس الجاهزية العالية لمحطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25204 أطنان تشمل : 2700 طن علف بنجر و 10022 طن يوريا و 360 طن كسب فول صويا و 10022 طن مولاس و 2100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47055 طنا تشمل : 7850 طن خردة و 2300 طن حديد و 8123 طن ابلاكاش و 2482 طن خشب زان و 14000 طن ذرة و 12300 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1069 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 113385 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62475 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6040 حركة .