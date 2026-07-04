اليوم.. الحكم على 8 متهمين بخلية الموسكي الإرهابية

تصدر بعد قليل ، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على 8 متهمين، في القضية رقم 145 لسنة 2025، جنايات الموسكي، والمعروفة بخلية الموسكي.

تفاصيل القضية



وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2021 وحتى شهر سبتمبر من عام 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لجمع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.