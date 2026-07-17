على هامش مشاركتها فى المنتدى البرلمانى بالأمم المتحدة.. سحر نصر تستعرض جهود مصر في التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات، سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات ومسؤولي الأمم المتحدة، لبحث أطر التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى البرلماني المنعقد ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في نيويورك.

واستهلت الدكتورة سحر نصر لقاءاتها باجتماع مع السيدة سوزان براون، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتسريع وتيرة الإنجاز خلال السنوات الأربع المتبقية حتى عام 2030.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، خلال اللقاء، الدور المحوري لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في صياغة السياسات الداعمة للاستثمار المستدام والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما استعرضت فرص التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبيت الزكاة والصدقات، وبحثت آليات التنسيق مع المؤسسات القائمة على أموال الزكاة والصدقات لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعليم الأطفال، وتمكين المرأة.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة سحر نصر اجتماعا ثنائيا مع السيدة نيارادزافي غومبونزفاندا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) للدعم المعياري وتنسيق نظم الأمم المتحدة ونتائج البرامج. وتركزت المباحثات خلال اللقاء على استعراض مشروعات بيت الزكاة والصدقات الموجهة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب مناقشة المبادرات البرلمانية الرامية إلى تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة في مصر.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن تمكين المرأة وإدماجها في النشاط الاقتصادي يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية عمل بيت الزكاة والصدقات، معربة عن تطلعها إلى تبادل الخبرات وتطوير الشراكات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم برامج تمكين المرأة المعيلة وحمايتها.

من جانبها، أعربت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للدور التنموي والتشريعي البارز الذي تضطلع به الدكتورة سحر نصر، مشيدة بالجهود المصرية في دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الوطنية، ومؤكدة تطلع الهيئة إلى توطيد أواصر التعاون مع مجلس الشيوخ وبيت الزكاة والصدقات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وعقب ذلك، عقدت الدكتورة سحر نصر اجتماعا مع السيد خوان سانتاندير، نائب المدير العام العالمي للشراكات العامة بمنظمة اليونيسف (UNICEF)، بمقر اليونيسف. وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الشراكات، وبحث المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز رعاية وحماية الأطفال والأسر الأولى بالرعاية، وتطوير أطر التنسيق الفعال في مجالات التنمية المجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار مشاركتها رفيعة المستوى، شاركت الدكتورة سحر نصر في جلسة "الجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة"، بحضور السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جرى تسليط الضوء على تجارب الدول المختلفة و السياسات المستقبلية الرامية إلى تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.