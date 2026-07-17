برلماني: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعزز مكانة مصر وترسخ الأمن العربي

أشاد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية مصرية متوازنة ترتكز على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال مرجان، في تصريحات صحفية، إن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولتي قطر والبحرين تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بأشقائها العرب، وتؤكد حرص القيادة السياسية على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويحافظ على استقرار المنطقة.

دعم الاستقرار الإقليمي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس إلى مملكة البحرين تجسد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مرجان أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعبر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، انطلاقًا من الترابط الوثيق بين أمن الدول العربية.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرافض لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الدول العربية يعكس التزام القاهرة الثابت باحترام سيادة الدول، والعمل على احتواء التوترات ومنع أي تصعيد من شأنه تهديد استقرار المنطقة.

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وهو ما يبرز أهمية تكثيف التنسيق العربي وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد مرجان على أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، وتسهم في تعزيز التنسيق السياسي ودفع مسارات التنمية والاستقرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية تواصل أداء دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانة مصر ويدعم فرص التعاون العربي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.