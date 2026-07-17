قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدور القانون رسميا .. استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية
ولي أمر على فيس بوك: بنتي ماتت بسبب ضغوط امتحانات الثانوية العامة
غزة: استشهاد 8 أشخاص في هجوم لجيش الإحتلال على جنازة في النصيرات
ممنوع تدخل لو مبتحبش الضحك.. سامح حسين يروج لمسرحية بوكس العيلة
تقرير إيراني: الولايات المتحدة تهاجم ناقلة نفط فارغة في جزيرة خارك
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددا
زلزال بقوة 7.4 درجة وتحذير من تسونامي على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك
الرئيس الصيني يحث بكين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة بين البلدين
قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول خليجية.. وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي
الاحتياطي يتخطى 55 مليارًا.. مفاجأة في سعر الدولار بعد التراجع الأخير
طلع 25 جنيها.. الذهب يصعد بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
موسكو: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ أنشطة سيبرانية خبيثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعزز مكانة مصر وترسخ الأمن العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أشاد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية مصرية متوازنة ترتكز على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال مرجان، في تصريحات صحفية، إن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولتي قطر والبحرين تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بأشقائها العرب، وتؤكد حرص القيادة السياسية على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويحافظ على استقرار المنطقة.

دعم الاستقرار الإقليمي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس إلى مملكة البحرين تجسد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مرجان أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعبر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، انطلاقًا من الترابط الوثيق بين أمن الدول العربية.

وأشار إلى أن الموقف المصري الرافض لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الدول العربية يعكس التزام القاهرة الثابت باحترام سيادة الدول، والعمل على احتواء التوترات ومنع أي تصعيد من شأنه تهديد استقرار المنطقة.

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وهو ما يبرز أهمية تكثيف التنسيق العربي وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد مرجان على أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، وتسهم في تعزيز التنسيق السياسي ودفع مسارات التنمية والاستقرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية تواصل أداء دورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانة مصر ويدعم فرص التعاون العربي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

النواب البرلمان مجلس النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

الارجنتين

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

تنسيق الصف الأول الثانوي

دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد