الشرقية.. اعتماد أعمال المرحلة الثانية لمخطط مدينتى الحسينية ومنشأة أبوعمر

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد المرحلة الثانية للمخططات التفصيلية لمدينتى الحسينية و منشأة أبوعمر، وذلك عقب اعتماد المخططات الاستراتيجية لتلك المدن و الوقوف على انتهاء كافة الملاحظات وانتهاء.

اكد محافظ الشرقية انه أسفرت التنسيقات بين الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة مع المكتب الاستشارى (مكتب عمار مصر للاستثمارات الهندسية وادارة المشروعات ) والمختصين برئاسة مركز ومدينة الحسينية ومدينة منشأة ابوعمر عقب اعتماد أعمال المرحلة الاولى (الوضع الراهن) وتم اعداده عقب دراسة مشكلات المدينة والسعى فى اطار القانون بحل تلك المشكلات بالمواصفات التالية.. المساحة الإجمالية مدينة الحسينية : ٧٢٤.١٣ فدان ومدينة منشاة أبوعمر : ١٠٧.١٤ فدان و العدد: 6 قطاعات + لوحة مجمعة لمدينة الحسينية ، ولوحة مدينة منشأة أبوعمر.

واشار الي أنه تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحى والتخطيط العمرانى للبلوكات التخطيطية وشبكة الطرق والبنية الاساسية والخدمات للمدينتين وذلك طبقا لاحكام المادة (١٥) من قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والبروتوكول الموقع بين وزارة التنيمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عقب اعتماد المخطط الاستراتيجي لتلك المدن.

أكد المحافظ على ضرورة إستكمال جهود تحديث المخططات لباقى مدن المحافظة، وسرعة السير فى الانتهاء من اعمال الاعتماد والنشر بالجريدة الرسمية وسرعة البدء فى أعمال التراخيص بالمدن وفقاً لأحكام القانون بالمادة (١٧) من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.