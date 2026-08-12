انتهت بحريق.. مشاجرة بالشماريخ بسبب خلافات الميراث بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام ألعاب نارية "شماريخ" بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (صاحب مخبز ، ونجله ، وشقيقه وزوجته)، وطرف ثان: (4 أشخاص ، زوجة أحدهم) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الميراث ، قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء ألعاب نارية "شماريخ" على الطرف الثانى مما أدى إلى إشعال النيران ببعض "بالات قش الأرز" المتواجدة بجوار منزل الطرف الثانى ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح بآداة حديدية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الألعاب النارية، الآداة الحديدية "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.