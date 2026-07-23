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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برد الصيف .. التكييف وتقلبات الحرارة يرفعان خطر الإصابة

نزلات البرد
نزلات البرد
إسراء صبري

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والاعتماد المتزايد على أجهزة التكييف، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، في ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض، لكنها تؤكد أن العدوى الفيروسية لا ترتبط بفصل الشتاء وحده.

نزلات برد

 ويحذر الأطباء من أن الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والأماكن شديدة البرودة يضعف قدرة الجسم على التكيف، ما يزيد من احتمالات الإصابة، داعين إلى اتباع إجراءات وقائية بسيطة للحد من العدوى وتجنب المضاعفات.

نزلات البرد لا تقتصر على الشتاء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن نزلات البرد يمكن أن تصيب الإنسان في مختلف فصول العام، موضحًا أن انتشارها يزداد خلال الشتاء، إلا أن ظهور حالات الإصابة في الصيف يعد أمرًا طبيعيًا في ظل وجود الفيروسات على مدار العام.

وأشار إلى أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تعد من أبرز العوامل التي تزيد فرص الإصابة، خاصة عند الانتقال مباشرة من الأجواء شديدة الحرارة إلى أماكن مكيفة أو العكس، وهو ما يتكرر يوميًا لدى كثير من المواطنين سواء في المنازل أو أماكن العمل.

علاج نزلات برد الشتاء

العلاج المبكر يقلل المضاعفات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن سرعة التعامل مع نزلات البرد فور ظهور أعراضها تسهم في تقليل فرص حدوث مضاعفات، مؤكدًا أن الفيروسات المسببة لها لا تختفي في الصيف، وإنما تقل معدلات انتشارها مقارنة بفصل الشتاء.

جمال شعبان: برد الصيف قد يكون أكثر حدة

من جانبه، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الاستهانة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، مؤكدًا أنها قد تكون أشد تأثيرًا من نزلات البرد الشتوية لدى بعض الأشخاص، خاصة مع التعرض المستمر للتكييف والانتقال المتكرر بين درجات حرارة متباينة.

نزلات برد

وأضاف أن الحفاظ على توازن حرارة الجسم يعد أحد أهم وسائل الوقاية، مشيرًا إلى أن التغير المفاجئ في الأجواء يمثل عبئًا على الجسم ويزيد من احتمالات الإصابة.

روشتة للوقاية خلال موجات الحر

وقدم جمال شعبان عددًا من النصائح للوقاية من نزلات البرد في الصيف، أبرزها الحرص على شرب كوب من الماء عند الانتقال من مكان بارد إلى آخر حار أو العكس، بما يساعد الجسم على التكيف مع اختلاف درجات الحرارة.

كما أوصى بارتداء الملابس القطنية أو الكتانية لقدرتها على امتصاص العرق وتهوية الجسم، محذرًا من الملابس المصنعة التي تحتفظ بالحرارة وتزيد من الشعور بالإجهاد، إلى جانب أهمية الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء البارد الصادرة من أجهزة التكييف.

نزلات برد

الوقاية تبدأ بالعادات اليومية

ويؤكد الأطباء أن الوقاية من نزلات البرد في الصيف تعتمد بالأساس على اتباع عادات صحية بسيطة، في مقدمتها تجنب الفروق الحادة في درجات الحرارة، والحفاظ على ترطيب الجسم، وعدم إهمال الأعراض عند ظهورها، بما يسهم في تقليل فرص الإصابة والحفاظ على الصحة خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

درجات الحرارة أجهزة التكييف نزلات البرد الصيف

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