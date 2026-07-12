قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
وظائف خاليه برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

علماء ينجحون في صناعة أول حقيبة فاخرة من جلد "الديناصورات" المعدل جينيًا

الديناصورات
الديناصورات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في إنجاز علمي غير مسبوق يدمج بين التقنيات الحيوية المتقدمة وعالم الأزياء الفاخرة، نجح فريق من العلماء والباحثين في تطوير نوع جديد من الجلد المصنع مخبريًا باستخدام تتابع الحمض النووي المستخلص من أحافير ديناصور "تي ريكس" (T-Rex) الشهير، وتحويله إلى أول حقيبة يد فاخرة وصديقة للبيئة في العالم.

الذكاء الاصطناعي يعيد بناء جينات منقرضة 

وبدأت عملية التطوير المذهلة بالاعتماد على البيانات العلمية المتاحة من شظايا كولاجين متحجرة لـ ديناصور "تيرانوكسوروس ريكس" (Tyrannosaurus rex) المنقرض منذ نحو 66 مليون عام. 

واستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الحاسوبية للتنبؤ بالتسلسلات الجينية المفقودة وإعادة بنائها بالكامل، لإنشاء مخطط جيني دقيق ومتكامل لتكوين الكولاجين الخاص بالديناصور.

تكنولوجيا عتادية لإنتاج جلود حيوية 

وعقب تخليق الحمض النووي المعدل، دمجت الشركات المطورة هذه السلسلة الجينية داخل خطوط خلايا مضيفة، ثم جرى استزراع الأنسجة باستخدام منصة هندسة الأنسجة المتقدمة الحاصلة على براءة اختراع (ATEP ). 

وتتميز هذه التقنية الحيوية باعتمادها على أسلوب "خالٍ من السقالات"، مما يتيح للخلايا بناء هيكلها الطبيعي بنفسها لإنتاج جلد مطابق تمامًا في قوته ومتانته للجلود التقليدية الفاخرة.

حقيبة فاخرة ومستدامة بأرقام قياسية 

وتوجت هذه التجربة الفريدة بالتعاون مع استوديو التصميم العالمي "إينفين ليفيه" (Enfin Levé) في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث تم تحويل قطعة الجلد المصنعة مخبريًا ذات اللون الأخضر المائل للزرقة إلى حقيبة يد مرصعة بالفضة الإسترلينية والألماس الأسود. 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة هذه الحقيبة الحصرية كقطعة فنية نادرة قد تصل إلى نحو 575 ألف يورو.

مستقبل واعد للموضة بدون قسوة 

وتهدف هذه التكنولوجيا الثورية إلى تقديم بدائل مستدامة لقطاع السلع الفاخرة، تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة. 

ويمتاز جلد "تي ريكس" الحيوي بأنه قابل للتحلل وإعادة الإصلاح، ويتم إنتاجه بالكامل دون الحاجة لقتل الحيوانات أو التسبب في إزالة الغابات، فضلاً عن تجنب عمليات الدباغة الكيميائية الثقيلة بالكروم التي تضر بالبيئة في الصناعات التقليدية.

الديناصورات التقنيات T Rex الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد