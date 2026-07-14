كشف إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة المتجددة، تفاصيل مشروعات الطاقة في مصر لضمان حياة أفضل واستثمارات قوية، موضحًا أن ملف الطاقة يحظى بأهمية قصوى.

وقال إبراهيم محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية وضعت خطة كاملة ورشيدة لملف الطاقة منذ 2014 في إطار خطة الدولة 2030.

وأكد أن ملف الطاقة يستحوذ على ما نسبته من 13 إلى 15 % من ميزانية الدولة، موضحا أن ملف الطاقة والكهرباء تحديدًا في المنازل والمصانع كانت تعاني بشكل شديد في العهد السابق.

وأضاف المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة المتجددة، أنه أصبح هناك تنوع لمصادر الطاقة بعد الدخول في مشاريع دولية وفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي وبات هناك اقتصاد أخضر.

واختتم أنه تم بدء العمل بمحطة الطاقة الشمسية في أسوان وافتتاح المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية ومحطات طاقات الرياح وتطوير محطات الطاقة المائية في السد العالي.