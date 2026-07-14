إرادة جيل: جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي ويضاعف فرص الاستثمار والإنتاج

أكد إبراهيم ضيف نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي، مشيراً إلى أن القانون يوفر إطاراً مؤسسياً حديثاً لإدارة المشروعات القومية بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وأوضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، مؤكداً أن الجهاز الجديد سيكون أحد أهم الأدوات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.



وأضاف أن نجاح الدولة في إطلاق كيانات اقتصادية متخصصة يعكس تطور الفكر الإداري، ويؤكد أن مصر أصبحت تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وربط التنمية بالاستثمار والإنتاج، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على النمو.

وأشاد إبراهيم ضيف بالأجواء الإيجابية التي سادت مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكداً أن توافق الأحزاب والمستقلين حول أهمية الجهاز يعكس وجود مسؤولية وطنية مشتركة، وإيماناً بأن التنمية أصبحت قضية تجمع الجميع بعيداً عن أي اختلافات سياسية.

قانون جهاز مستقبل مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب إرادة جيل ينظر إلى جهاز مستقبل مصر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وأن نجاحه سينعكس على توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.