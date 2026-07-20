تحركات برلمانية لدعم حق الأداء العلني.. ومساندة واسعة لمقترح النائب ياسر جلال

تتواصل حالة الدعم البرلماني والفني لتفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المقررة بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك عقب مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ للمقترح المقدم من الفنان والنائب ياسر جلال والذي انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه بالإجماع، مع التوصية بسرعة اتخاذ الجهات التنفيذية الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الحق.

مؤيدو المقترح أكدوا أن حق الأداء العلني ليس مطلبا جديدا أو استثناء مصريا وإنما حق معمول به في العديد من دول العالم ويهدف إلى حصول الفنان على مقابل عادل كلما أُعيد بث أو استغلال أعماله الفنية عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو غيرها من وسائل العرض بما يضمن حماية الحقوق المالية للمبدعين وأسرهم.

وأوضح النائب ياسر جلال أن حق الأداء العلني يمثل حقا أدبيا وماديًا للمبدع مشيرا إلى أن الحق الأدبي لا يسقط بمرور الزمن، بينما يمتد الحق المالي لمدة خمسين عاما يستفيد خلالها الفنان وورثته، لافتا إلى أن القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 ينظم هذه الحقوق في إطار حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وأشار إلى أن تحصيل هذه المستحقات يتم من خلال جمعيات الإدارة الجماعية المرتبطة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وليس عبر النقابات أو الجهات الحكومية مؤكدا أن تفعيل المنظومة سيحقق مكاسب للفنانين والدولة من خلال الحفاظ على حقوق المبدعين وزيادة الحصيلة الضريبية ودعم صناعة الإبداع.

كما دعا المهتمون بالملف إلى تعزيز دور الجهاز المصري للملكية الفكرية واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة، وفي مقدمتها إنشاء جمعية إدارة جماعية للمؤدين السمعيين والبصريين ومراجعة الاتفاقيات الدولية بما يسمح بتحصيل حقوق الفنانين المصريين عن استغلال أعمالهم في الخارج إلى جانب وضع آليات تضمن الشفافية في بيانات المشاهدة على المنصات الرقمية ومواكبة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستنساخ الرقمي للأداء الفني.

ويرى مؤيدو هذه التحركات أن القضية لا تمثل خلافا بين الفنانين والمنتجين وإنما خطوة لتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر بما يتوافق مع التجارب الدولية ويضمن تحقيق العدالة للمبدعين، خاصة مع التوسع في عرض الأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية داخل مصر وخارجها.

وأعلن النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ دعمه مقترح ياسر جلال خاصة بعد التأييد الواسع للمقترح داخل المجلس.

وقال النائب عماد خليل : أدعم حق الفنانين فى حق الاداء العلنى لحماية الفن والإبداع والفنانين وكخطوة ضرورية لحماية الملكية الفكرية للفنانين.

ومن بين أبرز التحركات البرلمانية أيضا ما أعلنته النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ بتأكيدها على دعمها الكامل للمقترح الذي تقدم به الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني للمؤدين وأن القضية ترتبط بحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق الاقتصادية للفنانين ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها خلافا بين الممثلين والمنتجين.

وأوضحت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجلس الشيوخ ناقش خلال شهر مايو الماضي اقتراحا برغبة تقدم به النائب ياسر جلال لتفعيل حق الأداء العلني المنصوص عليه في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية موضحة أن اللجنة المختصة وافقت على المقترح بالإجماع وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيله.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا خلال مناقشات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر ويعكس توجه الدولة لدعم القوى الناعمة وحماية الحقوق الاقتصادية للمبدعين... وشددوا على أن الفنان المصري يستحق إطارا قانونيا يضمن حصوله على مقابل عادل عن إعادة استغلال أعماله، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار المؤيدون للمقترح إلى أن الملف لا يستهدف تحميل المنتجين أعباء جديدة وإنما تنظيم العلاقة بين جميع أطراف الصناعة وفق قواعد واضحة تحقق التوازن بين حقوق المنتجين والمبدعين مع الإسراع في استكمال الآليات التنفيذية اللازمة، وإنشاء منظومة فعالة لتحصيل وتوزيع مستحقات الفنانين بشفافية، بما يسهم في تعزيز صناعة الدراما والسينما المصرية وحماية مكانتها الإقليمية والدولية.