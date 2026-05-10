تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة بـ3 مناطق.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسا حارا إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5. متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 18

6 اكتوبر 33 18

بنها 32 18

دمنهور 32 18

وادى النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 33 18

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 34 17

السويس 33 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 32 17

نخل 31 14

كاترين 29 12

الطور 31 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الاسكندرية 28 18

العلمين 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 29 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 24