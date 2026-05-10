قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات بشأن انسحاب إيران من كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
الجيش الإيراني: ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على مضيق هرمز
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين
الكلاسيكو يشتعل الليلة.. برشلونة على بعد خطوة من التتويج وريال مدريد يقاتل لإنقاذ موسمه
بريطانيا تنقل ركابها المصابين بفيروس هانتا إلى ميرسيسايد للحجر الصحي
ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بشرى سارة قريبا.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو .. عيار 21 بكام؟
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا الغربي
قافلة زاد العزة الـ192 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
جبال وثلوج وسيول.. سانت كاترين تفرض نفسها كأيقونة للسياحة البيئية فى مصر
الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة بـ3 مناطق.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسا حارا إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5. متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 18

6 اكتوبر 33 18

بنها 32 18

دمنهور 32 18

وادى النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 33 18

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 34 17

السويس 33 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 32 17

نخل 31 14

كاترين 29 12

الطور 31 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الاسكندرية 28 18

العلمين 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 29 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 24

الأرصاد شديد الحرارة هيئة الأرصاد شبورة مائية الرياح درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

الاهلي

صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

«القومي للمرأة» يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

لقاء اليوم

بعد واقعة محور ديروط.. مصادر تكشف ماذا قال كامل الوزير للمهندس عقب قطع حديثه

فيروس

ما أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي؟ قراءة في إدارة المخاطر والاستدامة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد