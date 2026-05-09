أولى موجات الصيف.. ارتفاع تدريجي وذروة حارة تضرب البلاد هذا الأسبوع

تشهد مصر خلال الأيام الحالية تحولًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع بداية موجة حارة تدريجية تعيد الأجواء الصيفية بقوة بعد فترة من الاعتدال النسبي. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة، مدفوعة بمرتفع جوي وكتل صحراوية ساخنة، ما يجعل الأسبوع الجاري نقطة تحول فعلية نحو الطقس الصيفي.

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. القاهرة تتجاوز 35 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم أن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الارتفاع، حيث سجلت القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، مع توقعات بوصول الذروة الثلاثاء المقبل، متجاوزة 35 درجة في معظم المحافظات، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

مرتفع جوي وكتل صحراوية.. الأسباب وراء الموجة الحارة

ترجع هذه الموجة إلى تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تدفق كتل هوائية ساخنة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى زيادة سطوع الشمس وارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في الوجه البحري وشمال الصعيد.

وداعًا للأجواء الباردة.. ليالٍ أكثر دفئًا

تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى ليلًا لتتجاوز 20 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، ما يعني انتهاء البرودة الليلية التدريجية، مع أجواء معتدلة إلى دافئة في معظم المناطق.

الأرصاد تحذر: تجنبوا الشمس وقت الذروة

نصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة شرب المياه بكثرة، وارتداء الملابس الصيفية القطنية الخفيفة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

مع هذه الموجة الحارة، تدخل مصر فعليًا أولى مراحل الصيف المناخي، وسط تقلبات ربيعية معتادة لكنها أكثر حدة هذا العام. الاستعداد المبكر واتباع الإرشادات الوقائية سيبقيان العامل الأهم لتجنب آثار الحرارة المرتفعة خلال الفترة المقبلة.