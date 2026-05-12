أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

الذهب



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5978 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6975 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55800 جنيه.

الذهب

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 12 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.89 جنيه

سعر الشراء: 52.75 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.25 جنيه

سعر الشراء: 62.07 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.89 جنيه

سعر الشراء: 71.69 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.09 جنيه

سعر الشراء: 14.06 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه



قال الدكتور محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف المحافظات.

وأكد القياتي أن الأجواء ستكون مرهقة خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة.

حالة الطقس اليوم



تشهد البلاد طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويعود للاعتدال ليلًا.

وأشار إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

نشاط الرياح واحتمال الأتربة

تتوقع الهيئة نشاطًا للرياح على فترات بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

درجات الحرارة المتوقعة

تسجل درجات الحرارة اليوم مستويات مرتفعة، حيث تصل في بعض المناطق إلى ما بين 38 و41 درجة مئوية، خاصة في محافظات الصعيد مثل قنا والأقصر وأسوان، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة.

تحذيرات ونصائح الأرصاد

شدد القياتي على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر للشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا

الإكثار من شرب المياه والسوائل

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

القيادة بحذر في ظل نشاط الرياح المثيرة للأتربة

واختتم بالتأكيد على أن البلاد تمر بذروة موجة حارة تتطلب الالتزام بالإرشادات للحفاظ على السلامة العامة.