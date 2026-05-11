لمحاربة الغلاء .. محافظ القاهرة يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلًا بالعيد» بمبنى السوق الحضاري في حدائق القبة، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في المعرض 120 عارضًا يقدمون مختلف السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ضمن جهود الدولة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض التي تسهم في ضبط الأسواق وتخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية.



