محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية معرض " أهلًا بالعيد " والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وعدد من الشركات الخاصة بمبنى السوق الحضاري بحدائق القبة في الفترة من ١١ حتى ٢٦ مايو ٢٠٢٦ .

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا بالعيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية .



وأشار محافظة القاهرة إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة ، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به ١٢٠ عارضًا لمختلف السلع الغذائية، واللحوم ، ومستلزمات الأسرة المتنوعة عالية الجودة.

وتفقد المحافظ والوزير والمرافقون أجنحة المعرض واستمعوا إلى شرح من العارضين، كما التقوا بعدد من المواطنين الذين أشادوا بجودة السلع وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الخارجية.

والسوق الحضارى بحدائق القبة الذى أقيم فيه معرض :أهلا بالعيد" اقامته الشركة الوطنية للطرق على مساحة أكثر من ٣ آلاف متر ويضم ١٩٤ محلا لنقل الباعة من الأسواق العشوائية، إلى سوق حضارى منظم وآمن، في إطار خطط الدولة لانشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائيات وتحويل الأسواق إلى أماكن متطورة تخدم البائع والمستهلك، بشكل يراعي النظام ويوفر بيئة نظيفة، ويضمن حياة كريمة للمواطنين.