تموين أسوان: سلامة وصلاحية الزيت ومطابقته للمواصفات القياسية للاستخدام

فى تفاعل مباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع مختلف الشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتنوعة ، فقد كلف المحافظ مسئولى التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية الموسعة بمختلف المراكز والمدن للتأكد من صلاحية الزيت التموينى ومطابقته للمواصفات القياسية للإستخدام .

متابعة شكاوى المواطنين

وقد جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعى بشأن الزيت التموينى الذى يتم صرفه للمواطنين على البطاقات التموينية ، وما أثير حول وجود تغيرات فى الرائحة أو القوام أو الشكل الظاهرى للمنتج .

تشكيل حملات تفتيش موسعة

وعلى الفور قامت المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها بتشكيل حملات مكثفة على المخازن التابعة للشركة المصرية ، بالإضافة إلى متابعة الكميات الواردة للمخازن التى يتم توزيعها على البدالين التموينيين ومنافذ مشروع " جمعيتى " ، وذلك للتأكد من مدى مطابقة الزيت للمواصفات القياسية .

نتائج الفحص والمعاينة

وأسفرت أعمال التفتيش والفحص عن التأكد من سلامة الزيت التموينى الوارد إلى محافظة أسوان ، وثبوت مطابقته للمواصفات من حيث الجودة والصلاحية وعدم وجود أى تغيرات فى الخواص الطبيعية أو اللون أو الرائحة .

إستمرار المتابعة والرقابة

وأكدت مديرية التموين بأسوان إستمرار الحملات الرقابية على مخازن الشركة المصرية للتأكد من سلامة وجودة الكميات الواردة قبل توزيعها على التجار والبدالين التموينيين ، مع التعامل الفورى والحاسم مع أى مخالفات يتم رصدها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وتواصل الأجهزة الرقابية جهودها المكثفة لمتابعة جودة السلع التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية، فى إطار حرص المحافظة على حماية المواطنين وضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة