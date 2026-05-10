بعد تطويرها بالكامل.. نائب محافظ أسوان يسلم 20 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرية الطوناب

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامة رزق داود ، بحضور فعاليات حفل تسليم 20 منزل بقرية الطوناب بمركز إدفو بعد تطويرها بالكامل وإعادة تأهيلها بواسطة جمعية الأورمان ، مع توفير الفرش اللازم والأجهزة الكهربائية للأسر المستفيدة.

وحضر احتفالية التسليم، أحمد الجندى رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أمجد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الثروة المعدنية ، ومحمد وائل مدير إدارة المشروعات ، وجابر محمد مدير مشروعات الأورمان بأسوان .

دعم الفئات الأكثر إحتياجاً

أكد محافظ أسوان فى كلمته أن ما تقدمه جمعية الأورمان يعد نموذجاً مشرفاً فى التكافل الإجتماعى والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يعكس الدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية فى مساندة الجهود الحكومية لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط والأسر محدودة الدخل والأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة.

الإشادة بالمبادرات الإنسانية

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تجسد روح التلاحم والتعاون التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية فى مقدمة أولويات الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية ، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، فضلاً عن تقديم الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى ، على راعية شركات الثروة التعدينية لمثل هذه الجهود الوطنية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

جهود جمعية الأورمان

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعى الذى تقوم به جمعية الأورمان داخل محافظة أسوان من خلال تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة المنازل بالقرى الأكثر إحتياجاً ، إلى جانب توزيع رؤوس الماشية ، وتوفير وحدات البوتاجاز ، ووحدات الطاقة الشمسية مما يمثل نموذج للإكتفاء الذاتى ، والطاقة النظيفة .

الأهداف التنموية

تحسين مستوى المعيشة: توفير بيئة سكنية مناسبة للأسر الأكثر إحتياجاً .

تعزيز التكافل المجتمعى: دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى .

توسيع مظلة الحماية الإجتماعية: تقديم خدمات متكاملة للفئات الأولى بالرعاية .

دعم المبادرات الرئاسية: المساهمة فى تحقيق أهداف "حياة كريمة" داخل القرى والنجوع .

وتواصل محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تنفيذ جهودها الإنسانية والتنموية لدعم الأسر الأكثر احتياجا، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة داخل مختلف مراكز وقرى المحافظة.