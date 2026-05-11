أخبارأسوان| تطوير كامل لـ20 منزلا بالطوناب.. تفعيل لجان منع التعدى على الأراضى الزراعية.. وحملات تموينية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 10/5/2026 أحداثا متنوعة .

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامة رزق داود ، بحضور فعاليات حفل تسليم 20 منزل بقرية الطوناب بمركز إدفو بعد تطويرها بالكامل وإعادة تأهيلها بواسطة جمعية الأورمان ، مع توفير الفرش اللازم والأجهزة الكهربائية للأسر المستفيدة.

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود التصدي للتعديات واسترداد اراضي الدولة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 29، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها.

تم تنفيذ حملات التصدي والإزالة بنطاق المحافظة بإشراف من أسامة رزق داود نائب المحافظ، واسفرت جهود الحملات عن إزالة ٦٥ حالة تعدي متغيرات غير قانونية ، وإزالة واسترداد لعدد ٨ حالات لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة٢٠١٧ م ، وازالة واسترداد لعدد 12 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة ، وإزالة عدد 20 حالة تعدي في المهد .

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، لتفعيل دور لجان منع التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، وقرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 2022 ، بشأن تشكيل لجان موازية لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية .



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فور حدوث عطل فنى بخدمة رقم طوارئ الإسعاف (123) على مستوى الجمهورية ، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مرفق الإسعاف بالمحافظة ، مع الدفع بسيارات الإسعاف للإنتشار الحر فى مختلف المدن والمراكز والطرق السريعة للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو حوادث طارئة.



فى تفاعل مباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع مختلف الشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المتنوعة ، فقد كلف المحافظ مسئولى التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية الموسعة بمختلف المراكز والمدن للتأكد من صلاحية الزيت التموينى ومطابقته للمواصفات القياسية للإستخدام .



