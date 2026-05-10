أسوان.. تفعيل لجان منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، لتفعيل دور لجان منع التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، وقرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 2022 ، بشأن تشكيل لجان موازية لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية .

كما يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الرقعة الزراعية من أى محاولات للتعدى عليها.

آليات العمل الميدانى

يرتكز دور اللجان التى تضم المختصين بمديرية الزراعة ، وإدارة حماية الأراضى ، والجهات الأمنية ، على تكثيف حملات المرور الميدانى الدورية لرصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، والتعامل الفورى معها من خلال الإزالة فى المهد قبل تفاقمها ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التعامل الحاسم مع المخالفات

تم التشديد على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وذلك بتحرير كافة المحاضر الجنائية اللازمة لكل مخالفة من المخالفات التى تم إرتكابها فى المخالفة الواحدة ، والمتمثلة فى تحرير محضر التبوير والتجريف والتشوين والتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة ، مع ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للحالات المخالفة فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع إستنزافها .

تعزيز التنسيق المؤسسى

نقل نائب المحافظ تعليمات محافظ أسوان بأهمية التنسيق المستمر بين إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والوحدات المحلية المختصة لضمان سرعة الإستجابة لأى تعديات ورصدها أولاً بأول ، مع موافاة المحافظة بتقارير وبيانات أسبوعية تتضمن أعمال الإزالة والمساحات التى تم التعدى عليها والإجراءات التى تم إتخاذها.

الأهداف الإستراتيجية

الحفاظ على الرقعة الزراعية: التصدى الفورى لكافة أشكال التعديات ومنع إستنزاف الأراضى الزراعية .

فرض هيبة القانون: إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .

التدخل السريع: إزالة التعديات فى المهد قبل تحولها إلى حالات مستقرة .

تعزيز المتابعة الميدانية: تكثيف حملات المرور والرصد المستمر بالمراكز والقرى .

وتواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة للحفاظ على الأراضى الزراعية والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات ، فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتحقيق الإنضباط والتعامل الفورى مع أى مخالفات.