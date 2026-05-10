قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 20 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر
إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص
بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي
قبل ما تربط فلوسك.. مقارنة بين الشهادات الثابتة والمتغيرة
تشكيل زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تفعيل لجان منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، لتفعيل دور لجان منع التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، وقرار محافظ أسوان رقم 52 لسنة 2022 ، بشأن تشكيل لجان موازية لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية .

كما يأتى ذلك  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الرقعة الزراعية من أى محاولات للتعدى عليها. 

آليات العمل الميدانى

يرتكز دور اللجان التى تضم المختصين بمديرية الزراعة ، وإدارة حماية الأراضى ، والجهات الأمنية ، على تكثيف حملات المرور الميدانى الدورية لرصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، والتعامل الفورى معها من خلال الإزالة فى المهد قبل تفاقمها ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التعامل الحاسم مع المخالفات

تم التشديد على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وذلك بتحرير كافة المحاضر الجنائية اللازمة لكل مخالفة من المخالفات التى تم إرتكابها فى المخالفة الواحدة ، والمتمثلة فى تحرير محضر التبوير والتجريف والتشوين والتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة ، مع ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للحالات المخالفة فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع إستنزافها .

تعزيز التنسيق المؤسسى

نقل نائب المحافظ تعليمات محافظ أسوان بأهمية التنسيق المستمر بين إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والوحدات المحلية المختصة لضمان سرعة الإستجابة لأى تعديات ورصدها أولاً بأول ، مع موافاة المحافظة بتقارير وبيانات أسبوعية تتضمن أعمال الإزالة والمساحات التى تم التعدى عليها والإجراءات التى تم إتخاذها.

الأهداف الإستراتيجية

الحفاظ على الرقعة الزراعية: التصدى الفورى لكافة أشكال التعديات ومنع إستنزاف الأراضى الزراعية .

فرض هيبة القانون: إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين .

التدخل السريع: إزالة التعديات فى المهد قبل تحولها إلى حالات مستقرة .

تعزيز المتابعة الميدانية: تكثيف حملات المرور والرصد المستمر بالمراكز والقرى .

وتواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة للحفاظ على الأراضى الزراعية والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات ، فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتحقيق الإنضباط والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ترشيحاتنا

سيارة دنيا فؤاد المتحفظ عليها

شبيهة “ميني كوبر”.. ننشر صورة السيارة المتحفظ عليها من ممتلكات دنيا فؤاد في قضية التبرعات

شواطئ مطروح

الشمسية و4 كراسي بـ180 جنيها.. مرسى مطروح تعلن ضوابط الشواطئ للعام الحالي

جهود متنوعة

أسوان.. تفعيل لجان منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد