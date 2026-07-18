وداعا لاستخدام اليدين.. روبوت جديد يساعدك على ارتداء الملابس في 10 ثوانٍ

كشف فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تقنية روبوتية جديدة تتيح للأشخاص ارتداء الملابس تلقائيا دون الحاجة إلى استخدام أيديهم أو الاستعانة بشخص آخر، في ابتكار يتوقع أن يجد تطبيقات واسعة في غرف تصنيع أشباه الموصلات المعقمة وقطاعات الطوارئ والإنقاذ.

وطور التقنية باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وتعتمد على "كروم" روبوتية ناعمة ومرنة تعمل بضغط الهواء ومدمجة داخل الملابس.

وعند ضخ الهواء فيها، تتحرك هذه الكروم لتسحب القماش تدريجيا حول جسم المستخدم، بطريقة تحاكي نبات اللبلاب أثناء تسلقه للأسطح، حتى وإن كان الشخص يتحرك ولا يقف ثابتا.

وقال كيم نام جيون، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بـKAIST والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن فكرة الابتكار جاءت خلال قيادته دراجة هوائية عندما هطلت الأمطار، مضيفا: “تمنيت لو أن معطف المطر يمكنه أن يرتدي نفسه تلقائيا أثناء القيادة”.

تقنية روبوتية جديدة تتيح للأشخاص ارتداء الملابس

وأوضح أن الروبوت يلتصق بجسم المستخدم ويقلب الملابس من الداخل إلى الخارج أثناء تحركه، ما يسمح لها بالانزلاق بثبات على طول الجسم، مشيرا إلى أن ارتداء بدلة كاملة لا يستغرق سوى نحو 10 ثوان.

وأكد الباحثون أن أبرز ما يميز هذه التقنية هو أنها لا تتطلب من المستخدم الوقوف دون حركة، كما أنها تعمل دون الحاجة إلى خوارزميات تحكم معقدة، ما يجعلها أكثر بساطة وكفاءة.

ومن جانبه، أوضح ريو جي هوان، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في KAIST، أن تصميم الروبوت استلهم من طريقة نمو نبات اللبلاب، إذ يتقدم عبر النمو من طرفه الأمامي بدلا من تحريك جسمه بالكامل، وهو ما يمنحه قدرة على الحركة بثبات فوق الأسطح المنحنية.

تقنية روبوتية جديدة تتيح للأشخاص ارتداء الملابس

وأضاف أن الروبوت قادر على المرور عبر الفتحات الضيقة، والتكيف مع شكل البيئة المحيطة أثناء نموه، مع الحفاظ على كفاءته في الحركة سواء كانت الأسطح زلقة أو لاصقة أو مائلة.

ويرى فريق البحث أن التقنية قد تحدث نقلة في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة على ارتداء الملابس بسهولة، كما تمتلك إمكانات كبيرة في البيئات التي تتطلب ارتداء معدات الحماية الشخصية بسرعة ومن دون استخدام اليدين، مثل غرف تصنيع أشباه الموصلات وفرق الإسعاف والطوارئ.

وأشار ريو إلى أنه في ظل النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، يتركز الاهتمام غالبا على البرمجيات، إلا أن هذا الابتكار ببرز الدور المحوري للهندسة الميكانيكية في تطوير حلول عملية تكمل قدرات البرمجيات والأنظمة الذكية.