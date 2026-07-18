دعوة مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك للاجتماع مع لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مهماً مع مسؤولي قناتي الأهلي و الزمالك، إلى جانب مسؤولي راديو الزمالك.

ويستهدف الاجتماع وضع أطر واضحة لتقديم (قنوات الأندية) محتوى رياضي يتسق مع قيم المنافسة الشريفة، وينبذ التعصب والهجوم المتبادل بين قطبي الكرة المصرية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المهنية والأكواد الأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يضمن تقديم رسالة مسؤولة تحافظ على استقرار الساحة الرياضية وتحد من الإثارة غير المبررة.

ومن المقرر أن يشهد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جانباً من الاجتماع، الذي سيركز بشكل مباشر على آليات العمل داخل القناتين والمنصة الإذاعية، لتعزيز الوعي الجماهيري وتخفيف حدة الاحتقان بين مشجعي الناديين.

تأتي هذه الجلسة كبداية لسلسلة من الاجتماعات التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بمشاركة نخبة من الإعلاميين، الصحفيين، وصناع المحتوى الرياضي؛ بهدف تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتعزيز دوره في نشر الوعي بمخاطر التعصب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية داخل المجتمع الرياضي.