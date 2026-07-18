لقاءات بفيينا واتصالات مكثفة.. أبرز أنشطة وزير الخارجية في أسبوع

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أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على مدى الأسبوع المنصرم، سلسلة مكثفة من اللقاءات والاتصالات المكثفة وزيارة ثنائية إلى فيينا، وذلك في إطار التحركات المنسقة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسي.

ونشرت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم /السبت/، "إنفوجراف" يبرز نشاط وزير الخارجية خلال الأسبوع الماضي، والذي استهله باتصال هاتفي مع نظيره التركي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

كما جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في القرن الإفريقي.

وفي إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، جرت اتصالات هاتفية خلال الأسبوع بين وزير الخارجية وكل من وزير الخارجية الإماراتي، وكبير مستشاري الرئيس الامريكي للشؤون العربية والأفريقية والمبعوث الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق، بالإضافة إلى وزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والسعودية واليمن.

كما شهد وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية.

ومن ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية مرشحة جمهورية كوستاريكا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة.. كما أعلن ووزير الصناعة والتجارة الروسي اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال زيارته إلى فيينا، التقى وزير الخارجية مع رئيس البرلمان النمساوي، وأجرى مباحثات مع وزيرة خارجية النمسا، وقام بتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى المستشار الفيدرالي النمساوي.

كما عقد وزير الخارجية لقاء مع أعضاء الجالية المصرية بفيينا، والتقى مع المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأجرى وزير الخارجية، خلال الزيارة، لقاء مع صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، تناول خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد في المنطقة.