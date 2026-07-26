منتخب ناشئات اليد يتوج ببطولة رومانيا الدولية استعدادًا لمنافسات بطولة العالم

تُوج المنتخب المصري للناشئات لكرة اليد (مواليد 2008) بلقب البطولة الدولية الودية التي استضافتها رومانيا، بعد تعادله مع منتخب البلد المضيف بنتيجة (20-20)، ليحسم صدارة البطولة عقب تحقيقه انتصارين على اليابان وتونس، إلى جانب التعادل مع رومانيا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للناشئات، التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس المقبل، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتقديم مستويات قوية على الساحة العالمية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم

29 يوليو: مصر × كرواتيا، الساعة 11:45 صباحًا.

30 يوليو: مصر × فرنسا، الساعة 2:00 ظهرًا.

1 أغسطس: مصر × فيجي، الساعة 1:50 ظهرًا.

قائمة منتخب مصر للناشئات

حارسات المرمى: جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الجناح الأيسر: جويرية تامر، مي شريف.

الظهير الأيسر: جودي متولي، سندس عصام، فرح فرج.

صانعات الألعاب: ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

الظهير الأيمن: ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيمن: ملك خميس، فريدة أبو المجد.

لاعبتا الدائرة: زينة عمرو، زينة محمود.

ويأمل المنتخب المصري في استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة الودية، لتحقيق بداية قوية في بطولة العالم، ومواصلة الحضور المميز لكرة اليد المصرية، في ظل استراتيجية الاتحاد المصري لكرة اليد الهادفة إلى تطوير قطاع الناشئات وإعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق نتائج متميزة في المحافل الدولية.