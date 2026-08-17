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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدي المفتي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

هدي المفتي
هدي المفتي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هدى المفتى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها من آخر ظهور لها.


وظهرت هدى المفتى، بإطلالة لافتة وجذابة مرتدية فستان بفتحة جانبية كشفت عن جزء من ساقها، ما أضفى على إطلالتها لمسة جريئة ولافتة».

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز  وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد هدى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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