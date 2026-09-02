بيراميدز يغادر القاهرة غدًا إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تغادر ظهر غد الخميس بعثة فريق نادي بيراميدز، القاهرة في طريقها إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في مباراة الذهاب للدور التمهيدي من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يختتم نادي بيراميدز تدريباته صباح الخميس باستاد الدفاع الجوي، قبل أن يعلن المدير الفني رولاني موكوينا قائمة السفر إلى كينيا، ثم التوجه إلى مطار القاهرة الدولي والمغادرة ظهرا إلى نيروبي، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.

ويؤدي بيراميدز تدريبين في نيروبي قبل المواجهة الهامة حيث يخوض تدريبه الأول عصر الجمعة بأحد ملاعب التدريب، قبل أن يختتم تدريباته عصر السبت على استاد نيايو الوطني الذي يستضيف المباراة.

يذكر أن مباراة الإياب في القاهرة تحدد لها الثامنة من مساء السبت 13 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.