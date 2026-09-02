أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الأهلي وسموحة إلى الحكم الدولي أمين عمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من أحمد توفيق طلب وخالد حسين كمساعدين، بينما يتولى أحمد حمدي مهمة الحكم الرابع.

كما تم إسناد مهمة تقنية حكم الفيديو المساعد إلى محمود الدسوقي، ويعاونه عمرو الشناوي، لمتابعة القرارات التحكيمية خلال المباراة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وسموحة على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، بينما يسعى سموحة للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.