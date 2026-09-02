قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعقد الاجتماع الفني لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا غدًا
مضيق ترامب بدلا من هرمز.. الرئيس الأمريكي يطلق تصريحا مثيرا بشأن الممر المائي الإستراتيجي
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يصطحبان رئيس الصين وقرينته في جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير
متى ينتهي حق اللجوء في مصر؟.. القانون يحدد 8 حالات حاسمة
«الأعلى للإعلام»: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمeقدميها
بمخصصات 60 مليار جنيه.. وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي
وزير الأوقاف السوري: تحديات الأسرة تتجاوز كل المجتمعات.. وتتطلب تعاونا عابرا للحدود
السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الصيني وتؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين
طارق رضوان: قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ شراكة استراتيجية
بسبب رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
برلماني: زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص التصنيع والتصدير وتدعم الاقتصاد
وكيل الأزهر: لا مساس بمناهج العلوم الشرعية والعربية في البكالوريا الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النحاس تتخلى عن مكاسبها وسط مخاوف من تراجع النمو العالمي

النحاس
النحاس
أ ش أ

 تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متخلية عن جزء من مكاسبها الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض معظم المعادن الصناعية، وسط تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض النحاس بنسبة وصلت إلى 1.3% في بورصة لندن للمعادن، بعدما كان قد سجل إغلاقاً قياسياً الأسبوع الماضي.

وجاء تراجع المعدن مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قريبة من أعلى إغلاق لها في خمسة أسابيع، في ظل تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة من المنطقة.

وكان النحاس قد ارتفع بنحو 4% خلال أغسطس، مدعوماً بمخاوف بشأن نقص الإمدادات، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية أعادا التركيز إلى مخاطر التضخم وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يعزز توقعات التضخم ويزيد الضغوط على النحاس، مشيرة إلى أن قوة العوامل الأساسية في سوق المعدن لا تزال قائمة، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي قد تحد من فرص استمرار ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، ظلت الإمدادات المتاحة على المدى القريب من النحاس في بورصة لندن للمعادن محدودة، إذ جرى تداول النحاس الفوري بعلاوة تجاوزت 100 دولار للطن مقارنة بعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس استمرار شح المعروض الفوري رغم تراجع هذه العلاوة عن مستوياتها المرتفعة خلال الأسابيع الماضية.

ويرتبط نقص الإمدادات في بورصة لندن للمعادن جزئياً بتدفقات كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، تحسباً لاحتمال فرض رسوم جمركية على الواردات، ما أدى إلى تقليص المعروض المتاح في السوق الأوروبية.

وقال محللون إن الإمدادات القريبة لا تزال محدودة، لكن تراجع العلاوة السعرية للنحاس الفوري، إلى جانب ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، يشير إلى انخفاض الدعم الذي يوفره شح المعروض للأسعار على المدى القصير.

وتراجع النحاس اليوم في لندن بنسبة 1.1% إلى 14,115.50 دولاراً للطن، فيما انخفض الزنك بنسبة 2% إلى 3,846.50 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أربعة أعوام يوم الثلاثاء، بينما تراجعت أيضاً أسعار النيكل والألومنيوم والقصدير والرصاص بنسب متفاوتة.

أسعار النحاس تراجعت انخفاض معظم المعادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية المخزن بالدقهلية

محافظ دمياط

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد بدمياط

جانب من الزيارة

إشادة بدور الوعاظ.. محافظ الدقهلية يزور شيخ الأزهر لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد