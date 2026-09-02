الدفاع الأوكرانية: استهدفنا 12 مصفاة نفط روسية كبيرة خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الدفاع في أوكرانيا، استهداف 12 مصفاة نفط روسية كبيرة خلال الشهر الماضي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا وبريطانيا ستنضمان إلى "مجموعة رفيعة المستوى جديدة لشئون الدفاع" تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "الأسبوع المقبل، سأطلق مجموعة جديدة رفيعة المستوى لشئون الدفاع، تتكون من كبار القادة السياسيين والعسكريين من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بريطانيا وأوكرانيا".

وأشارت الممثلة العليا إلى أنه على الرغم من أن أوروبا تستثمر في مجال الدفاع بمستويات غير مسبوقة، إلا أن زيادة الإنفاق وحدها لا تضمن النجاح تلقائيا.