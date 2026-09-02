قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى ينتهي حق اللجوء في مصر؟.. القانون يحدد 8 حالات حاسمة
«الأعلى للإعلام»: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمeقدميها
بمخصصات 60 مليار جنيه.. وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي
وزير الأوقاف السوري: تحديات الأسرة تتجاوز كل المجتمعات.. وتتطلب تعاونا عابرا للحدود
السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الصيني وتؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين
طارق رضوان: قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ شراكة استراتيجية
بسبب رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
برلماني: زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص التصنيع والتصدير وتدعم الاقتصاد
وكيل الأزهر: لا مساس بمناهج العلوم الشرعية والعربية في البكالوريا الأزهرية
إسكان النواب: الشراكة المصرية الصينية في البنية التحتية والتحول الأخضر تدعم النهضة العمرانية
هياخد 25 ألف.. صيادلة القاهرة توفر وظيفة لمينا جرجس وفي انتظار توقيعه| خاص
الجهاز كما هو.. أحمد شوبير يكشف موقف حسام حسن من التغييرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع الأوكرانية: استهدفنا 12 مصفاة نفط روسية كبيرة خلال الشهر الماضي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

أعلنت وزارة الدفاع في أوكرانيا، استهداف 12 مصفاة نفط روسية كبيرة خلال الشهر الماضي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا وبريطانيا ستنضمان إلى "مجموعة رفيعة المستوى جديدة لشئون الدفاع" تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "الأسبوع المقبل، سأطلق مجموعة جديدة رفيعة المستوى لشئون الدفاع، تتكون من كبار القادة السياسيين والعسكريين من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بريطانيا وأوكرانيا".

وأشارت الممثلة العليا إلى أنه على الرغم من أن أوروبا تستثمر في مجال الدفاع بمستويات غير مسبوقة، إلا أن زيادة الإنفاق وحدها لا تضمن النجاح تلقائيا.

أوكرانيا روسيا موسكو اخبار التوك شو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية المخزن بالدقهلية

محافظ دمياط

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد بدمياط

جانب من الزيارة

إشادة بدور الوعاظ.. محافظ الدقهلية يزور شيخ الأزهر لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد