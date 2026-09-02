قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الإجراءات الأخيرة.. الحكومة الألمانية تستفز موسكو: مستعدون لرد فعلها

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية
محمد على

قالت الحكومة الألمانية أنها مستعدة  لرد فعل موسكو على الإجراءات التي اتخذتها ضدها بعد ما حدث في مطار لايبزيج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية على استدعاء القائم بأعمال السفارة الألمانية بسبب إجراءات وتصريحات برلين المعادية لروسيا.

وحذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف في الأول من سبتمبر من أن الإجراءات التي أعلنتها برلين ضد موسكو فيما يتعلق بالهجوم المزعوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبزيج/هاله في 4 أغسطس "ستكون لها عواقب لا محالة".

وفي بيان نُشر على قناة السفارة الروسية على تطبيق تيليجرام، صرح نيتشاييف بأن اتهامات برلين "لا أساس لها من الصحة، وسخيفة، ومخالفة للمنطق السليم"، وشدد على أن العقوبات "تصعيد غير مسبوق في العلاقات الروسية الألمانية".

ورداً على هذه الخطوة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبات برلين بأنها "خطأ فادح" و"تتعارض بشكل واضح مع مصالح الشعب الألماني".

أعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق عن خمسة إجراءات انتقامية بعد اتهامها رسمياً لموسكو بالوقوف وراء الحادث، بما في ذلك قرار إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون وتشديد ضوابط الدخول للمواطنين الروس.

ينص قرار برلين على إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون اعتبارًا من 18 سبتمبر. 


كما ستنهي الحكومة الألمانية عقدها مع "البيت الروسي" (Russisches Haus - وهو مركز ثقافي روسي) في برلين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني على أنهم "متحدون في إدانة الهجوم على لايبزيج وفي تضامننا ودعمنا لألمانيا وأوكرانيا".
فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نقف إلى جانب ألمانيا في الحرب الهجينة التي تشنها روسيا.

الحكومة الألمانية رد فعل موسكو مطار لايبزيج وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم القائم بأعمال السفارة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

حركة تنقلات جديدة.. محافظ القاهرة يكلف رئيسين جديدين لحيي النزهة والسلام ثان

خلال فاعليات الاجتماع

تعليم مطروح يبحث تنفيذ محاضرات أون لاين لطلاب القرى والنجوع الصحراوية

محافظ الغربية

«مستقبل مصر» يصل إلى قلب قرى الغربية.. افتتاح أول منفذ للجهاز بقرية الدلجمون وكفر الزيات

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد