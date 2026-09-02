بعد الإجراءات الأخيرة.. الحكومة الألمانية تستفز موسكو: مستعدون لرد فعلها

قالت الحكومة الألمانية أنها مستعدة لرد فعل موسكو على الإجراءات التي اتخذتها ضدها بعد ما حدث في مطار لايبزيج.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية على استدعاء القائم بأعمال السفارة الألمانية بسبب إجراءات وتصريحات برلين المعادية لروسيا.

وحذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف في الأول من سبتمبر من أن الإجراءات التي أعلنتها برلين ضد موسكو فيما يتعلق بالهجوم المزعوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبزيج/هاله في 4 أغسطس "ستكون لها عواقب لا محالة".

وفي بيان نُشر على قناة السفارة الروسية على تطبيق تيليجرام، صرح نيتشاييف بأن اتهامات برلين "لا أساس لها من الصحة، وسخيفة، ومخالفة للمنطق السليم"، وشدد على أن العقوبات "تصعيد غير مسبوق في العلاقات الروسية الألمانية".

ورداً على هذه الخطوة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبات برلين بأنها "خطأ فادح" و"تتعارض بشكل واضح مع مصالح الشعب الألماني".

أعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق عن خمسة إجراءات انتقامية بعد اتهامها رسمياً لموسكو بالوقوف وراء الحادث، بما في ذلك قرار إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون وتشديد ضوابط الدخول للمواطنين الروس.

ينص قرار برلين على إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون اعتبارًا من 18 سبتمبر.



كما ستنهي الحكومة الألمانية عقدها مع "البيت الروسي" (Russisches Haus - وهو مركز ثقافي روسي) في برلين.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني على أنهم "متحدون في إدانة الهجوم على لايبزيج وفي تضامننا ودعمنا لألمانيا وأوكرانيا".

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نقف إلى جانب ألمانيا في الحرب الهجينة التي تشنها روسيا.