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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يستقبل محافظ البحر الأحمر لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية في دعم المشروعات التنموية والخدمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم أبناء محافظة البحر الأحمر، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في إتاحة الفرص التعليمية للطلاب، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات المصرية في أداء دورها المجتمعي من خلال القوافل الطبية والتنموية والتوعوية، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف المناطق.

وأشار الوزير إلى أهمية توظيف الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية في دعم توجهات محافظة البحر الأحمر لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، ودعم توجه المحافظة نحو التحول إلى محافظة خضراء، إلى جانب حوكمة قطاع الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامة المشروعات التنموية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الجامعات في دعم جهود التنمية بالمحافظة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان عددًا من ملفات التعاون والمشروعات ذات الأولوية بمحافظة البحر الأحمر، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة بالتعاون مع جامعتي الإسكندرية والعاصمة، إلى جانب استمرار تنفيذ القوافل الطبية والتنموية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة واستدامة موارد الطاقة والمياه، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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