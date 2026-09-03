هتوفر في ميزانية البيت.. 10 أفكار سندوتشات اقتصادية للانش بوكس من غير جبن

مع بداية الدراسة، تبحث الأمهات عن أفكار متنوعة للانش بوكس تكون مغذية ومشبعة وفي الوقت نفسه لا تتسبب في زيادة مصروفات المنزل، خاصة مع ارتفاع تكلفة بعض مكونات الساندوتشات التقليدية.

ولأن الجبن ليست الخيار الوحيد لتحضير ساندوتش مناسب للمدرسة، يمكن الاعتماد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم البيوت، مثل البيض والفول والبطاطس، وتحضير وجبات مختلفة على مدار الأسبوع.



10 أفكار اقتصادية للانش بوكس



1- ساندوتش البيض والخيار

يمكن هرس بيضة مسلوقة ووضعها داخل العيش مع شرائح الخيار، للحصول على ساندوتش بسيط ومشبع.



2- ساندوتش الأومليت بالخضروات

بيضة واحدة مع كمية صغيرة من الجزر أو الفلفل المفروم يمكن أن تتحول إلى حشوة لذيذة، خاصة إذا تم تقطيع الساندوتش إلى أشكال صغيرة.



3- ساندوتش الفول

الفول من الخيارات الاقتصادية والمشبعة، ويمكن وضع كمية مناسبة منه داخل العيش مع القليل من الليمون والكمون، وإضافة الخيار بجانبه.

4- ساندوتش الفلافل

يمكن وضع قرصين صغيرين من الفلافل المنزلية داخل العيش مع الخس أو الخيار، مع مراعاة أن تكون الكمية مناسبة للطفل.

5- ساندوتش البطاطس المهروسة

البطاطس المسلوقة والمهروسة مع القليل من الكمون والبقدونس يمكن استخدامها كحشوة اقتصادية وسهلة.

6- ساندوتش البطاطس والبيض

يمكن دمج كمية صغيرة من البطاطس المهروسة مع البيض المسلوق، للحصول على ساندوتش أكثر إشباعا.



7- ساندوتش الفراخ المتبقية من الغداء

بدلا من التخلص من بقايا الفراخ، يمكن تفتيتها ووضع كمية صغيرة منها داخل الساندوتش مع الخيار أو الخس.



8- ساندوتش الحلاوة الطحينية والموز

يمكن وضع كمية صغيرة من الحلاوة الطحينية مع شرائح الموز، لتقديم ساندوتش بطعم حلو ومختلف. ويجب التأكد من السماح بهذه المكونات في المدرسة.

9- ساندوتش زبدة الفول السوداني والموز

زبدة الفول السوداني مع الموز من الأفكار التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، لكن يجب تجنبها إذا كانت المدرسة تمنع المكسرات أو إذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاهها.



10- ساندوتش الفول والخضروات

يمكن إضافة شرائح الخيار أو الطماطم إلى ساندوتش الفول، مع تقديم قطعة فاكهة وماء إلى جانب الوجبة.



كيف توفرين في تكلفة الانش بوكس؟



ولا يشترط أن يكون الانش بوكس مكلفا حتى يكون متنوعا، فالتخطيط المسبق لوجبات الأسبوع يساعد على استخدام المكونات الموجودة في المنزل وتقليل شراء المنتجات الجاهزة.

كما يمكن الاستفادة من بقايا الطعام بطريقة آمنة، مثل استخدام كمية من الفراخ المتبقية من الغداء في اليوم التالي، بدلا من تحضير حشوة جديدة بالكامل.



والأهم هو التنويع بين مصادر البروتين والخضروات والفاكهة، واختيار كميات مناسبة لعمر الطفل، مع الاهتمام بحفظ الطعام بطريقة آمنة حتى يصل إلى وقت تناوله في المدرسة.