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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كارثة في شنطة المدرسة.. 7 أخطاء تفسد أكل طفلك من دون أن تعرفي

اللانش بوكس
اللانش بوكس
ريهام قدري

مع اقتراب موسم الدراسة، تبدأ الأمهات في تجهيز اللانش بوكس يوميا، لكن اختيار الطعام وحده لا يكفي لضمان سلامته، فطريقة تحضير الوجبة وتعبئتها وحفظها قد تؤثر على جودتها وسلامتها، خاصة إذا ظلت لساعات داخل حقيبة المدرسة.

وبحسب إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان يجب ألا تظل في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة تتجاوز 32 درجة مئوية، لذلك فإن وضع هذه الأطعمة في شنطة الطفل دون وسيلة تبريد مناسبة قد يزيد خطر نمو البكتيريا.

1- وضع الأطعمة القابلة للتلف دون تبريد

السندوتشات التي تحتوي على اللحوم أو الجبن أو البيض تحتاج إلى الحفاظ عليها باردة، لذلك يفضل استخدام حقيبة غداء معزولة ووضع مصدر تبريد معها.

2- تجهيز الطعام وتركه خارج الثلاجة فترة طويلة

من الأخطاء ترك اللانش بوكس مجهزا على المطبخ لفترة طويلة قبل خروج الطفل، خصوصا في الأيام الحارة.

3- عدم غسل اليدين قبل تجهيز الطعام

تعتبر اليدان من أهم مصادر انتقال الجراثيم إلى الطعام، لذلك يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تحضير الوجبة.

4- وضع الطعام الساخن مباشرة مع الأطعمة الأخرى

إذا كان الطعام سيؤكل ساخنا، فمن الأفضل استخدام حافظة طعام مخصصة تحافظ على درجة حرارته، بدلا من وضعه دافئا داخل علبة مغلقة وتركه لساعات.

5- استخدام علبة طعام غير نظيفة

بقايا الطعام والرطوبة داخل علبة اللانش بوكس قد توفر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، لذلك يجب غسلها جيدا بعد كل استخدام وتركها تجف تماما.

6- عدم فصل الأطعمة عن بعضها

يفضل استخدام عبوات أو فواصل مناسبة لمنع اختلاط الأطعمة وتسرب السوائل، خاصة بين الفواكه والأطعمة الجاهزة للأكل.

7- الاعتماد على شكل ورائحة الطعام للحكم على سلامته

ليس من الضروري أن يتغير شكل الطعام أو رائحته عندما يصبح غير آمن، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الحواس وحدها للحكم على صلاحية الأطعمة القابلة للتلف.

وللحفاظ على وجبة الطفل آمنة، تنصح الجهات المختصة باستخدام حقيبة غداء معزولة ومصدر تبريد للأطعمة التي تحتاج إلى تبريد، مع تنظيف علبة الطعام وزجاجة المياه يوميا، وعدم إعادة الطعام القابل للتلف إلى الثلاجة إذا ظل خارجها لفترة غير آمنة.

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)  إرشادات سلامة الغذاء.

لانش بوكس افكار اللانش بوكس مخاطر اللانش بوكس

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