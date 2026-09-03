ترامب يعلن عودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز بعد نجاح الحصار وإزالة الألغام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد مجددًا، مشيرًا إلى نجاح عمليات الحصار البحري المكثف وإزالة الألغام في استعادة حركة نقل الطاقة عبر الممر الملاحي الاستراتيجي.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن «تدفق النفط عاد عبر مضيق هرمز»، في إشارة إلى استئناف حركة شحنات الطاقة عبر المضيق، الذي يُعد أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب جهود أميركية لتأمين الملاحة في المضيق وإنشاء ممرات آمنة لعبور ناقلات النفط، في ظل التوترات العسكرية مع إيران والمخاوف من تهديد حركة الشحن. وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى ارتفاع تدفقات النفط عبر المضيق، رغم بقائها دون مستويات ما قبل الأزمة.