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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق ينجح فى حشد دعم دولى لتنفيذ عمليات رفع الألغام فى المناطق الحدودية

العراق ينجح فى حشد دعم دولى لتنفيذ عمليات رفع الألغام فى المناطق الحدودية
العراق ينجح فى حشد دعم دولى لتنفيذ عمليات رفع الألغام فى المناطق الحدودية
أ ش أ

أكدت البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة في جنيف، أنها تمكنت من الحشد الدولي لتنفيذ عمليات رفع الألغام في المناطق الحدودية مع الدول المجاورة للعراق.
وقال مسؤول ملف نزع السلاح في بعثه العراق في الأمم المتحدة، عمار الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن "البعثة نجحت في حشد دعم دولي، مادياً وتقنياً، لتنفيذ عمليات رفع الألغام وتطهير المناطق المتضررة، وهي عملية تتطلب فرقاً محترفة وإمكانات تكنولوجية متقدمة".
وتواصل البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة في جنيف أعمالها اليومية، في جهود متواصلة لتمثيل البلاد في المحافل الدولية المتخصصة في مجالات متعددة.
كما تغطي البعثة ملف نزع السلاح، الذي يُعد من الملفات الدولية المهمة، ولا سيما ما يتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تصنيعها أو إجراء التجارب عليها، فضلاً عن متابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول الأطراف فيها.
وفي هذا الإطار، يشارك العراق في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين، من خلال الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح، ومنها اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، واتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعروفة باتفاقية أوتاوا.

البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة في جنيف عمليات رفع الألغام المناطق الحدودية مع الدول المجاورة للعراق

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