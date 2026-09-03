خلافات أسرية .. القبض على شخص تهجّم على نجل عمه بمنزله بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لإقتحامه منزله والتعدى عليه وأسرته بالسب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من (القائم على النشر – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (نجل عمه- مقيم بذات الدائرة) لقيامه بإقتحام منزله والتعدى عليه وأسرته بالسب ومحاولة طرد المستأجرين منه لخلافات أسرية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بإعتراضه على محاولة نجل عمه بيع المنزل المجاور لمنزله ومحاولته طرد المستأجرين منه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





