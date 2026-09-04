رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارا بتعيين مستشار لرئيس الجامعة لشئون الابتكار

أصدر الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس حامعة بني سويف، اليوم، قرارا رقم 1685، بتعيين الدكتورة عبير سيد معوض الأستاذ بكلية الصيدلة، مستشاراً لرئيس الجامعة لشئون الابتكار، كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الفران، تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله مستشارًا لرئيس الجامعة لشؤون الابتكار.

وأوضح رئيس الجامعة، أن منصب مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار يُعد من المناصب الحيوية التي تعكس توجه الجامعة نحو تبنّي ثقافة الابتكار وتعزيزها في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويجسد رؤية الجامعة فى دعم الإبداع والعمل على تحفيز و تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية ، كما يسهم دور مستشار الابتكار في بناء بيئة جامعية محفزة لريادة الأعمال، من خلال دعم المبتكرين والباحثين، وتيسير التعاون مع المؤسسات الصناعية والبحثية، وتوفير الحاضنات ومراكز الابتكار، ويُعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة عبير شغلت العديد من المناصب القيادية بالجامعة، من بينها المدير التنفيذي لمركز تطوير أداء الجامعة، والقائم بأعمال نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، كما تولت سابقًا منصب وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشاركت في إدارة عدد من المشروعات التطويرية ومشروعات الاعتماد الأكاديمي بالجامعة، وفي مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، قادت الدكتورة عبير عددًا من المشروعات الممولة لدعم تسويق مخرجات البحث العلمي وبناء قدرات نقل التكنولوجيا وإدارة الابتكار، كما تولت الإشراف على أنشطة مكتب براءات الاختراع ومكتب الربط بين الجامعة وقطاع الأعمال، وحصلت على العديد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية وتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الأمر الذي أكسبها خبرات نوعية تؤهلها لدعم منظومة الابتكار وتعزيز دور الجامعة في تحويل المعرفة والأبحاث العلمية إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.