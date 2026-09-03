محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلا مدارس ويوجه بالتوسع في إقامة معارض دائمة للسلع

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف معرض «أهلاً مدارس»، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتحت إشراف مديرية التموين ووحدة التنمية الاقتصادية، ضمن استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2026/2027، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والتوسع في إقامة المعارض لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتجول المحافظ داخل المعرض المقام بحديقة النصر بميدان الشهداء «المديرية سابقاً»، والذي يضم احتياجات الطلاب والتلاميذ من الزي المدرسي لمختلف المراحل التعليمية، والأدوات المكتبية والكتابية، والحقائب المدرسية، إلى جانب السلع الأساسية والاستراتيجية والمنتجات الغذائية، بأسعار متنوعة ومناسبة.

كما تفقد المحافظ المعرض الآخر المقام خلف الصالون الأخضر، والمخصص للمستلزمات الدراسية، مشيداً بما يقدمه من احتياجات متنوعة للطلاب والأسر، وبما يتيحه من منتجات بجودة مناسبة وأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في التخفيف عن كاهل الأسر.

ووجه المحافظ بالعمل على إقامة معارض دائمة للسلع الأساسية والاستراتيجية، تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير احتياجات المواطنين، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان جودة المعروض والالتزام بالأسعار المعلنة.

ومن جانبه، أوضح النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، أن معرض «أهلاً مدارس» يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة التجارية والمحافظة، وحرصاً على تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتوفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً استمرار دعم الغرفة التجارية للجهود الرامية إلى توفير السلع وطرحها بأسعار تنافسية تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن المديرية تعمل، تنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف، على دعم المعارض ومتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع تكثيف الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المعلنة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، إلى أن معرض «أهلاً مدارس» يوفر جانباً كبيراً من احتياجات الطلاب والتلاميذ من المستلزمات الدراسية، مؤكداً أن تنظيم المعرض يأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف بالتيسير على الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

وأوضح الدكتور علاء سعيد، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يجري العمل على إعداد تصور لإقامة معارض دائمة للسلع الأساسية والاستراتيجية، تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، والاستفادة من تجربة المعارض الموسمية في دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين بندر بني سويف.