تعليم بني سويف: فتح باب التقديم الورقي للصف الأول الثانوي الفني للمتخلفين

حرصًا على مصلحة الطلاب، وتيسيرًا على أولياء الأمور، تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، فتح باب التقدم "ورقياً" للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027 ، ،وذلك للتيسير وإتاحة الفرصة للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم الإلكتروني خلال المراحل السابقة.

من جهته أوضح وكيل الوزارة الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، أن التقديم كافة أنواع التعليم الفني:( الصناعي، الزراعي ، التجاري )وذلك بنظام العام والعامين والثلاث سنوات ، بالمدارس التي لم تصل إلى المستهدف، وطبقًا للكثافات المسموح بها، حيث تقرر بدء التقديم اعتباراً من غد السبت 5 سبتمبر الجاري وحتى الثلاثاء 8 من نفس الشهر

وأكدت المديرية أن فتح باب التقديم يأتي في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المستوفين للشروط، وتيسير إجراءات التحاقهم بالتعليم الفني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويلبي احتياجاتهم التعليمية.