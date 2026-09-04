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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب الزائرات الصحيات بالتأمين في بني سويف على أحدث أساليب تشخيص وعلاج أمراض الدم

تأمين بني سويف
تأمين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، برنامجاً تدريبياً بعنوان (أمراض الدم وطرق تشخيصها وعلاجها) استهدف 54 من الزائرات الصحيات، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الدكتورة فاتن عمارة.

حيث أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين بالمنظومة الصحية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة للمنتفعين، ودعم جهود الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل معها وفق الأسس العلمية السليمة.

وأشار " يحيى" إلى أن البرنامج، الذي يُنفذ تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، يستهدف تعزيز معارف الزائرات الصحيات بأمراض الدم، وطرق تشخيصها والتعامل معها، بما يدعم دورهن في التوعية الصحية والمتابعة والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، خاصة بين الأطفال وطلاب المدارس.

يتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، حيث قدم الدكتور محمد حسين معبد، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة بني سويف وعضو لجنة أمراض الدم بالتأمين الصحي، محاضرة بعنوان «أمراض النزف عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية»، تناول خلالها أهم اضطرابات النزف التي قد تصيب الأطفال، وطرق التعرف على العلامات والأعراض المبكرة، وأساليب التشخيص والعلاج والوقاية.

فيما قدم الدكتور أحمد فتحي، أخصائي الأطفال ورئيس قسم الأطفال ومقرر لجنة أمراض الدم، محاضرة بعنوان «أنيميا البحر المتوسط وعلاجها وطرق الوقاية»، تناول خلالها طبيعة المرض وأسبابه وأعراضه، ووسائل التشخيص والمتابعة، إلى جانب أحدث أساليب العلاج وطرق الوقاية والتعامل مع الحالات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبير شعبان علي، مدير إدارة التدريب بفرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج يأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف تطوير مهارات العاملين بمختلف الفئات والتخصصات، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز جودة الأداء داخل المنظومة الصحية.

تألأمين بني سويف بني سويف صحة بني سويف

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